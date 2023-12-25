Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.