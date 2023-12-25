СМИ: Латвия передала Украине почти 300 конфискованных автомобилей

По информации Delfi, суммарная стоимость этих машин превысила €900 тыс.

ВИЛЬНЮС, 25 декабря. /ТАСС/. Латвия в 2023 году передала Украине почти 300 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Как сообщил портал Delfi, суммарная стоимость этих машин превысила €900 тыс.

По информации портала, к рассмотрению в правительстве готовятся "документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в €161 880". В феврале Сейм (парламент Латвии) единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, изъятые государством.

15 ноября в Латвии вступили в силу поправки к закону, обязывающие владельцев российских автомобилей пройти процедуру перерегистрации транспортного средства до 14 февраля, чтобы избежать конфискации. Согласно информации пресс-службы Сейма, конфискованные "незарегистрированные российские транспортные средства" будут переданы Украине.