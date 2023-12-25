25 декабря, 11:58,
обновлено 25 декабря, 12:14

Авиакомпания "Россия" возобновит полеты из регионов в Пекин с 28 декабря

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Первым планируется выполнить рейс из Красноярска и Иркутска

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила все необходимые разрешения для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит полеты из регионов в аэропорт Дасин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Авиакомпания "Россия" планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря. Первым планируется выполнить рейс из Красноярска (SU 6621) и Иркутска (SU 6627). С учетом разницы во времени, первый рейс из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешение для выполнения рейсов в Дасин получены", - отметили в авиакомпании.

Рейсы Красноярск - Пекин будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска - четыре раза в неделю, из Владивостока - пять раз в неделю.

Ранее "Россия" отменила несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. В связи с этим авиакомпания обратилась за помощью в Минтранс РФ. Перевозчик получил от Китая подтверждение аэропортовых слотов, однако аэропорт Дасин уведомил "Россию" об отказе в приеме и обслуживании рейсов. 

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