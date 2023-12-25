В Тамбовской области в 2024 году запустят производство беспилотных комбайнов

Глава региона Максим Егоров также добавил, что в будущем планируется производить большое количество другой номенклатуры сельскохозяйственной техники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальное открытие производства комбайнов с беспилотными системами в Тамбовской области запланировано на начало 2024 года. Об этом рассказал глава региона Максим Егоров в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы вместе с нашими коллегами из Белоруссии сейчас налаживаем выпуск комбайнов уже с беспилотными системами, которые будут производить и собирать в Тамбове. В этом году было предоткрытие. Официальное открытие планируется в начале следующего года", - рассказал Егоров.

По словам главы региона, тамбовские специалисты будут осуществлять крупноузловую сборку комбайнов. В будущем планируется производить большое количество другой номенклатуры сельскохозяйственной техники.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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