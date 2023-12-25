В Псковской области приняли бюджет 2024 года

Его дефицит увеличился до отметки более 3 млрд рублей

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания приняли региональный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с дефицитом, который увеличился до отметки более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам рассмотрения этого вопроса на очередной сессии. При этом доходы бюджета следующего года по сравнению с принятым год назад документом выросли на 5,73 млрд рублей.

"Доходы региона в 2024 году составят 57,23 млрд рублей, расходы превысят 60,26 млрд рублей. На декабрьской сессии депутаты Псковского областного собрания утвердили новые параметры и приняли закон об областном бюджете сразу в трех чтениях. Необходимость повторно рассмотреть законопроект в первом чтении была продиктована увеличением доходной части за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 4,15 млрд рублей. В целом ко второму чтению увеличение доходов составило 4,8 млрд рублей, расходов - 4,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В конце ноября по итогам рассмотрения бюджета на 2024 год в первом чтении депутаты приняли его с дефицитом в 3 млрд рублей. На тот момент доходы бюджета в следующем году ожидались в размере 52,47 млрд рублей, расходы - 55,55 млрд рублей.

В бюджете 2024 года объем регионального дорожного фонда увеличен на 642,6 млн рублей - до более 12,7 млрд рублей. На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы зарезервировано почти 1,7 млрд рублей. Кроме того, власти региона предусмотрели в бюджете финансирование льготного лекарственного обеспечения, которое увеличено на 200 млн рублей.

"Региональные расходы на сферу здравоохранения в 2024 году составляют 8,32 млрд рублей, финансирование образования превышает 12,56 млрд рублей, на социальную поддержку граждан направляется 5,83 млрд рублей. Финансовое наполнение госпрограммы "Развитие транспортной системы" превышает 14,45 млрд рублей. На комплексное развитие сельских территорий в бюджете предусмотрено более миллиарда рублей, приблизительно такой же объем средств направляется на поддержку сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

О бюджете

Депутаты в конце декабря 2022 года приняли в трех чтениях бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с дефицитом в 2,86 млрд рублей. На тот момент доходы Псковской области на 2023 год были запланированы в размере 51,5 млрд рублей, расходы - 54,36 млрд рублей. Текущие доходы областного бюджета 2023 года составляют более 61 млрд 667 млн рублей, расходы - свыше 65,3 млрд рублей.