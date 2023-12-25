Путин поручил в приоритетном порядке доработать законопроект о креативных индустриях в РФ

Поручение необходимо выполнить к февралю 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 февраля доработать и рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о развитии творческих индустрий, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано Госдуме совместно с Общественной палатой РФ.

"Доработать при участии представителей профессионального сообщества проект федерального закона "О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ" и обеспечить его рассмотрение в приоритетном порядке. Срок - 1 февраля 2024 года", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.