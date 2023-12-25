ЦБ зарегистрировал выпуски акций компании "Яндекс", учрежденной в Калининградской области

Компании еще не присвоили ОГРН и ИНН

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных акций, а также выпуски привилегированных акций типов "А" и "Б" международной компании акционерного общества "Яндекс", учрежденной в Калининградской области. Об этом сообщается в решениях на сайте регулятора.

Компании еще не присвоены ОГРН и ИНН. В "Яндексе" ТАСС подтвердили, что находятся в процессе регистрации новой компании в Калининградской области. IТ-гигант продолжает готовиться к реструктуризации, а выпуск акций - стандартная практика при создании акционерного общества, указали в компании.

ЦБ, в свою очередь, напомнил о том, что решение о госрегистрации выпусков акций вступает в силу с даты государственной регистрации МКАО "Яндекс".