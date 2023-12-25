В Петербурге начали работы по строительству экспедиционного судна для Антарктики

Его планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2028 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству самого большого в мире научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" начались на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Первый производственный этап - резка металла, после чего корабелы преступят к другим работам.

"В ближайшие годы у Росгидромета будет научно-экспедиционное судно, не имеющее аналогов в мире, - 165 м в длину, почти 25 тыс. тонн водоизмещения, способное брать на борт 2,5 тыс. тонн генерального груза. Судно одновременно является ледоколом, танкером, сухогрузом, пассажирским судном. Такого судна нет ни у кого в мире, которое могло бы обслуживать антарктические экспедиции", - сказал на церемонии запуска резки металла руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Он отметил, что "Иван Фролов" позволит заместить устаревшие суда, обслуживающие российские антарктические экспедиции, и вывести научную работу в Антарктиде на новый уровень. Само новое судно планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2028 года, а в свою первую экспедицию оно отправится в январе-феврале 2029 года.

"Полярники очень ждут это судно, оно нам необходимо для работы в Антарктиде. Это будет новый флагман, который позволит решать самые сложные экспедиционные и научные задачи. Это такой плавучий кусочек научного института, научная обсерватория, которая сможет работать, находясь в экспедиции", - отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

"Иван Фролов", эксплуатировать который будут ученые ААНИИ, будет оснащен лабораториями-трансформерами, которые можно будет оперативно адаптировать под вновь возникающие научные задачи, добавил Макаров. В дополнение к 70 членам экипажа судно сможет перевозить около 170 пассажиров - российских ученых-полярников, строителей и так далее.

Иван Евгеньевич Фролов (4 февраля 1949 - 17 декабря 2020) - ученый-географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта. С 1992 по 2017 год Фролов возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.