Путин подписал закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка

Согласно документу, ограничение может вводиться на срок до шести месяцев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий Центробанку право ограничивать на срок до шести месяцев операции отдельных участников фондового и валютного рынков, а также запрещать проведение определенных сделок всеми участниками. Документ опубликован.

Согласно поправке, в случае, если сделки участников торгов или их клиентов, а также нарушения требований закона "Об организованных торгах" или нормативных актов Банка России создают угрозу стабильности финансового рынка, Центробанк "вправе на срок до шести месяцев ограничить совершение отдельными участниками торгов действий (сделок, операций) либо запретить совершение всеми участниками торгов отдельных действий (сделок, операций)".

Кроме того, ЦБ получит право в случае ситуации, которая может угрожать стабильности финансового рынка РФ, потребовать от центрального контрагента изменить порядок расчетов и исполнения требований, предъявляемых к определенному участнику клиринга по обеспечению исполнения своих обязательств.