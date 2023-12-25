МЭР заявило, что бизнес РФ сможет сэкономить на пошлинах в Иран около 27 млрд руб. в год

В соглашении между Тегераном и ЕАЭС удалось не только согласовать нулевые пошлины на существенную часть российского экспорта, но и распространить такой режим на широкую номенклатуру товаров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский бизнес сможет сэкономить порядка 27 млрд рублей в год благодаря подписанному полноформатному соглашению о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"В нашем соглашении мы не только смогли согласовать нулевые пошлины на существенную часть российского экспорта, но и распространить такой режим на широкую номенклатуру товаров, предоставив нашим экспортерам возможность диверсифицировать свои поставки в Иран", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, экономия на пошлинах для российского бизнеса может составить порядка 27 млрд рублей ежегодно.

"Ранее Тегеран ни одной стране в мире не предоставлял сопоставимых по масштабам уступок как в регуляторной, так и в тарифной частях. В ходе переговоров нам удалось не только добиться существенного улучшения торговой среды с Ираном, но и получить уникальный доступ на иранский рынок для наших товаров", - отметил Решетников.

Как сообщал ТАСС, 25 декабря в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подписано соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС. Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Тарифные преференции

В Минэкономразвития РФ добавили, что условия соглашения предусматривают предоставление Ираном тарифных преференций на более чем 95% текущего российского экспорта в страну, а также устанавливают предсказуемый и прозрачный режим торговли. В дополнение к стандартному набору правил регулирования соглашение содержит современные элементы упрощения процедур торговли - в частности, российские экспортеры получат возможность предоставлять необходимые документы для таможенной очистки ввозимых в Иран товаров в электронном виде, участвовать в разработке проектов нормативных актов в области санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и технического регулирования, получат доступ к информации о законодательстве страны в сфере государственных закупок.