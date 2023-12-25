В Новой Москве появится завод по выпуску технологического оборудования

По итогам реализации проекта будет создано более 30 рабочих мест

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Инвестор заключил в Москве договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), в поселении Вороновском построят завод по выпуску технологического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город подписал с машиностроительным заводом "Поток" договор аренды земельного участка для строительства предприятия машиностроительной отрасли промышленности. Там будут производить многокомпонентное технологическое оборудование. По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новое производство построят в поселении Вороновском около деревни Рыжово. Договор аренды 1,45 га земли подписан с инвестором на пять лет, за это время он должен построить и ввести в эксплуатацию здание завода общей площадью около 12 тыс. кв. м. Льготная ставка аренды участка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта.

Инвестор, который займется возведением нового промпредприятия, специализируется на производстве многокомпонентного технологического оборудования, в том числе мобильных трубопроводных систем и дизельных насосных станций.

"Участок, выделенный городом под строительство нового промышленного объекта, располагается на смежной территории с уже действующим предприятием. Более 10 лет компания активно работает над импортозамещением. Так, некоторые виды технологического оборудования завода уже на 90% состоят из отечественных комплектующих. Новый промобъект позволит увеличить объемы производства специальных машин, необходимых в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном производстве, строительной и горнодобывающей отраслях, а также для проведения восстановительных и спасательных работ", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.