Путин сообщил, что объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос вдвое

По словам президента, сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно, раскрывает экономический потенциал стран объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Хотел бы с удовлетворением констатрировать, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств", - сказал Путин. Он напомнил, что страны взаимодействуют на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов всех стран.

"Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $1,6 до $2,5 трлн", - подчеркнул президент России.

По его словам, созданы емкие, работающие по согласованным правилам единые рынки товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.

Путин напомнил, что в ходе заседания предстоит принять кадровые решения - в первую очередь, утвердить новых председателей и некоторых членов коллегии Евразийской экономической комиссии. "С учетом принципа очередности должность председателя коллегии переходит с 1 февраля 2024 года к представителю Республики Казахстан. И наши казахстанские друзья сегодня официально предложат соответствующую кандидатуру", - добавил российский лидер. Также, продолжил он, на утверждение совета представлен новый состав суда ЕАЭС, который должен приступить к работе с 1 января.

"В повестку дня включен и целый спектр других конкретных вопросов экономического взаимодействия, таможенно-тарифного регулирования, инвестиционной политики, функционирования общих рынков ЕАЭС. Коллеги смогут высказаться по всем волнующим их проблемам деятельности нашего союза", - подытожил Путин.