Почти 240 сельхозпредприятий ЛНР в 2023 году получили субсидии

Глава Минсельхоза региона Евгений Сорокин рассчитывает, что с 2024 года число предприятий, получивших субсидии, будет увеличиваться

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Почти 240 сельхозпредприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2024 году получили субсидии. Как сообщил ТАСС глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин, это на 20% выше показателей 2022 года.

"Поддержка аграриев началась еще в прошлом году. Если говорить об объемах предоставленной поддержки в текущем году, она на 20% выше уровня прошлого года. 238 предприятий получили поддержку в текущем году в виде прямых субсидий по таким направлениям, как проведение агротехнологических работ на гектар сельскохозяйственных культур, поддержки хлебопекарной промышленности, поддержки производства молока, поддержки на сохранение рабочих мест, кроме того, субсидии на приобретение кормов", - сказал он.

Сорокин выразил уверенность, что с 2024 года количество предприятий, получивших субсидии, будет увеличиваться.

Аграрии ЛНР начали получать субсидии из бюджета региона осенью 2022 года.

Агротехнологические карты

Сорокин также сообщил, что специалисты филиала Агрохимической службы РФ в 2023 году обследовали в республике около 47 тыс. га сельхозугодий.

"Агрохимслужба, которая начала работать на территории Луганской Народной Республики, у нее есть госзадание. Вот в рамках госзадания они проводят обследования полей. В текущем году они в 5 раз больше провели обследований, чем ставилось задание изначально. То есть порядка 47 тыс. га агрохимслужба по Луганской Народной Республике провела обследования полей. <…> Это впервые происходит в этом году. Насколько мы располагаем данными, эта работа у нас раньше не проводилась на территории республики. <…> Это не носило системный характер и государство этим не занималось. В Российской Федерации это обязательная позиция в части сохранения плодородия почвы", - сказал он.

Сорокин сообщил, что агротехнологические карты, сформированные по результатам исследований, аграрии могут получить "на безвозмездной основе". По его словам, упомянутые карты отображают содержание питательных веществ в почве, что позволяет аграриям "оптимизировать внесение минеральных удобрений".

О компенсациях

По словам Сорокина, с января аграриям начнут выплачивать компенсации за невозможность обрабатывать поля.

"Буферная зона - линия боестолкновения - на ней существуют определенные ограничения по ведению хозяйства. <…> Сейчас в проработке именно с федеральным Минсельхозом вопрос возмещения нашим аграриям, находящимся в прифронтовой зоне, ущерба <…>. Компенсация именно по невозможности обрабатывать [сельхозугодия]. В январе-феврале непосредственно выплаты будут осуществляться", - сказал он.

Сорокин также сообщил, что Минсельхоз республики фиксирует ущерб, нанесенный аграриям региона в результате обстрелов со стороны ВСУ, - в дальнейшем им также будут выплачиваться компенсации.

О льготах

Министр добавил, что порядка 30 аграриев региона намерены получить 1,4 млрд рублей льготных кредитов в 2024 году.

"Порядка 30 предприятий сейчас в работе у банков, уже в январе они могут получить займов на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Достаточно существенные деньги. Если нам это все по следующему сезону удастся отработать, то это та задача, которую мы себе ставим в части получения льготного краткосрочного кредитования. <...> Мы будем надеяться, что эти деньги придут до начала сельскохозяйственных работ по сезону 2024 года", - сказал он.