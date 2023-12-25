Путин считает, что соглашение о свободной торговле серьезно укрепит связи ЕАЭС с Ираном

Президент России отметил, что либерализация торговли с иранской стороной даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих государства транспортно-логистических маршрутов, таких как международный коридор Север - Юг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил значение заключенного между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном соглашения о свободной торговле.

"Хотел бы особо отметить, что накануне нашего заседания подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик Евразийского региона", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в ЕАЭС, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок, так как в стране проживает около 90 млн человек. "Нетарифные барьеры будут значительно снижены. В этом заинтересованы деловые круги наших стран, которые активно торгуют с иранскими партнерами и теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих государства транспортно-логистических маршрутов, таких как международный коридор Север - Юг. Также будут созданы новые возможности для научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми, заключил Путин.