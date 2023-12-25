Пропажу Эгейского моря из "Яндекс карт" объяснили технической ошибкой

Географическое название на время пропало при обновлении схемы, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова, пояснили в "Яндексе"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Название Эгейского моря пропало из сервиса "Яндекс карты" из-за технической ошибки, оно будет отображаться в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Это техническая ошибка, которую уже исправили. Не отображалось только название на карте, но оно скоро вернется", - рассказали в пресс-службе.

Ситуация возникла из-за того, что мировая карта технически разделена на части для удобства рендеринга, и в районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей.

"При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова. Такие ошибки периодически возникают, но их быстро находят и баг исправляется", - добавили в пресс-службе.

Ранее пользователи пожаловались на отсутствие названия Эгейского моря в "Яндекс картах".