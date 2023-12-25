ЦБ установил правила информирования желающих заняться партнерским финансированием

Организации, в частности, обязаны сообщить, что средства, которые клиент передает по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России определил перечень требований по информированию клиента, желающего заключить сделку или договор по правилам партнерского финансирования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Потребителю, желающему заключить договор или совершить сделку по правилам партнерского финансирования, должна быть предоставлена информация об особенностях таких сделок. Перечень необходимой информации и порядок ее предоставления установлены указанием Банка России. Указание вступает в силу 5 января 2024 года", - отметили в пресс-службе.

В частности, организации обязаны сообщить, что средства, которые клиент передает по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. "Человека следует оповестить, куда и каким способом он может направить жалобу, какая организация ведет контроль и надзор за участниками эксперимента. Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании", - указали в ЦБ РФ.

В Банке России также напомнили, что эксперимент по развитию партнерского финансирования (исламского банкинга) проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана. В нем принимают участие как финансовые организации, так и другие юридические лица. При этом организация, которая не является банком или некредитной финансовой организацией, должна информировать своих клиентов об ограничениях, установленных Банком России.