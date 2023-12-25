Путин заявил, что доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%

Президент России отметил, что этот показатель будет расти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90%, дальше этот показатель будет только увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах [между странами ЕАЭС] превысила 90%", - сказал российский лидер, подчеркнув, что "этот показатель, без сомнения, будет расти".

Президент РФ также обратил внимание на то, что за девять месяцев 2023 года торговля между странами союза выросла на 8,9%. При этом улучшилась ее структура, увеличились объемы поставок готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей, подчеркнул он.

Кроме того, в настоящее время "планомерно расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров "пятерки", отметил Путин. В этой связи он напомнил, что сегодня состоялась церемония подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. "Хотел бы поздравить всех нас и присутствующего здесь иранского министра промышленности и торговли господина [Аббаса] Али-Абади с тем, что завершена работа над этим стратегическим документом", - сказал глава российского государства.