Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

Президент России Владимир Путин ранее отметил, это "новый документ программного характера"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), по итогам сегодняшнего саммита утвердили декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, в целом состоялся обмен мнениями по важным аспектам деятельности, были намечены стратегические перспективы углубления интеграционного сотрудничества. "В частности, [на заседании в узком составе] обсуждался вопрос принятия декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета [ЕАЭС] согласились утвердить декларацию. Соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания", - сказал Путин, открывая обсуждение в расширенном составе.

Он подчеркнул, что декларация - это новый документ программного характера, которым предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях и определены дополнительные сферы взаимодействия.

"Наши министры экономического блока, эксперты и профильные специалисты хорошо поработали над согласованием текста декларации. Документ вобрал в себя видение всех пяти стран союза того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция, полностью отражает мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС и представляется весьма добротным", - заключил президент РФ.

Отдельно он обратил внимание, что на встрече в узком составе были подведены основные итоги деятельности ЕАЭС в ходе российского председательства, которое завершится 31 декабря. "И российская сторона, безусловно, благодарна всем партнерам по объединению за конструктивную совместную работу, в том числе по реализации приоритетов нашего председательства", - также отметил российский лидер. В числе прочего он напомнил о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. С российской стороны документ утвердил вице-премьер Алексей Оверчук. "Думаю, что это очень хороший шаг вперед", - подчеркнул Путин.

В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.