Пашинян считает, что у ЕАЭС не должно быть политической и геополитической повестки

С 1 января Армении переходит председательство в организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - это экономическое объединение, у которого не должно быть политической и геополитической повестки. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил премьер-министр Армении, к которой с 1 января переходит председательство в ЕАЭС, Никол Пашинян.

"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания Договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал армянский премьер.