Путин заявил о последовательном укреплении технологического суверенитета стран ЕАЭС

По словам президента РФ, интеграционная информационная система успешно развивается

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Технологический суверенитет стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) последовательно укрепляется, интеграционная информационная система успешно развивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Активизировалось сотрудничество в сфере науки и техники, последовательно укрепляется технологический суверенитет государств ЕАЭС. Общими усилиями наших стран продвигается цифровая повестка, в том числе создана и успешно развивается интеграционная информационная система. Разработаны и принимаются единые стандарты обмена данными и правила цифровой коммерции", - сказал он.

По словам президента РФ, лидеры стран ЕАЭС планируют по итогам заседания также подписать протокол о внесении изменений в договор о таможенном кодексе объединения в части регулирования внешней электронной торговли.

"Повестка нынешнего заседания Высшего совета включает и другие важные вопросы интеграционного взаимодействия. В их числе координация макроэкономической политики, снятие остающихся ограничений и барьеров во взаимной торговле, совершенствование антидемпинговых механизмов, развитие общего рынка услуг, сближение правового регулирования в сфере естественных монополий. Соответствующие договоренности уже согласованы и будут оформлены сегодня нашими решениями", - добавил глава государства.