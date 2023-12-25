Путин рассчитывает на быструю ратификацию торгового соглашения ЕАЭС с Ираном

Президент РФ напомнил, что "действующие с 2019 года временное торговое соглашение ЕАЭС с Ираном позволило нарастить встречный товарооборот в два раза, хотя охватывало лишь незначительый перечень товарных позиций"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что все участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) быстро ратифицируют соглашение о свободной торговле с Ираном.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе глава российского государства поздравил участников с подписанием соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана. "Исламская Республика Иран является одной из крупнейших экономик евразийского региона, технологически развитым государством и ключевым звеном южного торгового пути между рынками ЕАЭС и странами Ближнего Востока и Южной Азии, поэтому укрепление связей с этой страной принесет очевидные выгоды как всем участникам нашего объединения, так и самой Исламской Республике Иран", - уверен Путин.

Он напомнил, что "действующие с 2019 года временное торговое соглашение ЕАЭС с Ираном позволило нарастить встречный товарооборот в два раза, хотя охватывало лишь незначительый перечень товарных позиций". "В соответствии же с подписанным сегодня соглашением, тарифные льготы будут распространены на более, чем 85% товарной номенклатуры и свыше 90% объемов текущей торговли наших стран с Исламской Республикой Иран", - указал российский лидер.

"Рассчитываем на оперативное проведение всеми государствами-членами соответствующих ратификационных процедур", - отметил глава российского государства.