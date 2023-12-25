Токаев заявил, что ВВП Казахстана по итогам 2023 года планируется на уровне 4,9%

Президент страны также назвал, в частности, инфляционное давление и трансформацию международных логистических цепочек факторами, которые замедлили темпы развития мировой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют, что рост ВВП по итогам 2023 года составит 4,9%. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние - это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9%", - сказал Токаев.