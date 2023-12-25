25 декабря, 16:55,
обновлено 25 декабря, 17:07

Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи между РФ, Казахстаном, Ираном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

По словам президента Казахстана, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Казахстанская сторона предлагает построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

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"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал он.

По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне. 

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КазахстанИранРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы