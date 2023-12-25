Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи между РФ, Казахстаном, Ираном

По словам президента Казахстана, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Казахстанская сторона предлагает построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал он.

По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.