Минсельхоз сообщил, что аграриям поставили свыше 5,5 тыс. единиц сельхозтехники

В ведомстве отметили, что около 56% всех тракторов приобрели с использованием мер государственной поддержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российскими аграриям с мая 2023 года поставлено свыше 5,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил Минсельхоз в рамках предварительных итогов реализации плана поставок сельскохозяйственных тракторов российского и белорусского производства.

"Для поддержки российских аграриев в мае текущего года Минсельхозом России и Минпромторгом России был утвержден план поставок сельскохозяйственных тракторов российского и белорусского производства по сниженным и фиксированным ценам. На сегодняшний день поставлено свыше 5,5 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что около 56% всех тракторов было приобретено с использованием мер государственной поддержки, основными из которых является льготный лизинг и льготное инвестиционное кредитование.

"С учетом достигнутых положительных результатов, участники мероприятия обсудили возможность продолжить реализацию плановых закупок в 2024 году", - добавили в Минсельхозе.