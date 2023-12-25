В Ленобласти судостроительный завод "Отрадное" удвоит число сотрудников

Текущая штатная численность завода составляет 862 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Судостроительный завод "Отрадное" в Ленинградской области планирует расширять мощности с 2024 года, число сотрудников будет удвоено и превысит 1,5 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Судостроительный завод "Отрадное" обеспечен заказами на несколько лет вперед. Спрос на траулеры очень существенный, и чтобы обеспечить выполнение производственной программы, верфь намерена расширять свои мощности и в 2024 году удвоить количество сотрудников. Условия для работы здесь на высшем уровне: современное оборудование, достойная зарплата - сейчас в среднем 130 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Дрозденко.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что на данный момент штатная численность завода составляет 862 человека, в том числе 670 основных производственных рабочих.

25 декабря ход строительства серии рыбопромысловых судов для работы в Мурманской области проинспектировали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Заполярья Андрей Чибис.

О заводе

Возведение судостроительного комплекса в Отрадном было инициировано в 2012 году ОАО "Пелла" с целью получить возможность строить корабли и суда с большей длиной, осадкой и с более удобным спуском на воду. Комплекс запустили в эксплуатацию в 2016 году.

В ноябре 2022 года он был выделен в отдельное юридическое лицо ООО "Пелла-СК". В мае 2023 года в связи с передачей комплекса ГК "Норебо" переименован в ООО "Судостроительный завод "Отрадное".

В настоящее время на заводе "Отрадное" строятся 6 траулеров различных проектов, 2 краболова и 2 ярусолова, в том числе с портом приписки Мурманск. Также в рамках второго этапа инвестквот планируется строительство трех ярусоловов и четырех супертраулеров.