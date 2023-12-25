РФ сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла в январе на нулевом уровне

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в январе 2024 года повысится до 4,079 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе 2024 года будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза.

В июне пошлина обнулилась впервые с февраля текущего года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в январе 2024 года повысится до 4,079 тыс. рублей за тонну с 3,313 тыс. рублей в декабре.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $772,1 за тонну ($783,9 месяцем ранее), на шрот - $239,9 ($232,8 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента. В августе правительство РФ продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года.