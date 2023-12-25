Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

Президент России Владимир Путин отмечал, что в ней предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран, входящих в Евразийский экономический союз, по итогам сегодняшнего саммита утвердили Декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года.

Как отмечал президент России Владимир Путин, это "новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие".

На заседании в понедельник обсуждались итоги работы Евразийского экономического союза за прошедшие годы, перспективы дальнейшего сотрудничества. В числе главных итогов встречи - соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано на полях саммита. С российской стороны его утвердил вице-премьер Алексей Оверчук.

В ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.