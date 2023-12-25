Токаев предложил развивать технологическую кооперацию стран ЕАЭС

Президент Казахстана отметил, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование экономического объединения на мировой арене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал одной из приоритетных задач развитие технологической кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Одной из приоритетных задач, на мой взгляд, является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс - один путь", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей в союзе. "Считаем, что участники ЕАЭС в своих действиях и решениях должны исходить именно из этой повестки дня", - подчеркнул президент.