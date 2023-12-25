Токаев: санкции препятствуют поставкам продовольствия из ЕАЭС нуждающимся странам

Президент Казахстана отметил, что потенциал стран объединения способен прокормить около 600 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Санкции препятствуют поставкам продовольствия из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), способных накормить 600 млн человек в мире. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Поставкам продовольствия препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. По оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС способен прокормить около 600 млн человек", - подчеркнул президент. По его мнению, "странам евразийской "пятерки" удалось достичь самого высокого уровня продовольственного самообеспечения".

При этом доля экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС на мировой рынок остается низкой - чуть более 2%, сказал Токаев.