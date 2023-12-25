Президент Кубы: связи ЕАЭС со страной открывают возможности для участников на новых рынках

Мигель Диас-Канель подтвердил намерение Кубы углублять торгово-инвестиционное сотрудничество в незанятых нишах евразийского рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Кубы важно для укрепления связей с обеих сторон с новыми регионами и рынками. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, запись обращения которого транслировалась на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Развитие сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кубой является ключевым в создании новых цепочек ценностей и обеспечения передачи технологий в целях переориентации на другие регионы и рынки. <...> В новом механизме финансовой помощи промышленному сотрудничеству внутри союза мы видим отличную возможность для стран-наблюдателей, что должно позволить нам продвигать совместные проекты, - заявил глава государства. - Мне хотелось бы вновь подтвердить намерение Кубы углублять торгово-инвестиционное сотрудничество в незанятых нишах евразийского рынка, что является первейшим шагом в расширении экономических, торговых, финансовых и партнерских отношений со странами союза".

Президент также отметил важность взаимодействия с молодыми предпринимателями. "Участие новых поколений предпринимателей союза, Латинской Америки и Карибского региона в межгосударственных проектах с интеграционными перспективами заключает в себе огромный экономический потенциал для сотрудничества", - добавил он.