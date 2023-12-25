В РФ для иностранных участников госзакупок разрешили бумажный документооборот

Соответствующий закон также предусматривает право заказчика осуществлять закупки с использованием механизма "электронного магазина" в отношении не только товаров, но и программного обеспечения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным участникам госзакупок, которые не имеют российской усиленной квалифицированной электронной подписи, использовать бумажный документооборот до того, как Россия признает электронные подписи других государств. Соответствующий документ опубликован.

Закон разработан, чтобы обеспечить иностранцам возможность исполнять заключенные госконтракты и подавать жалобы для защиты своих прав и законных интересов. В законодательство введено переходное положение, согласно которому до признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, обмен документами между сторонами контракта, заключенного с иностранным участником закупки, осуществляется без использования единой информационной системы в сфере закупок. Аналогичные нормы распространяются на порядок подачи и рассмотрения жалоб относительно действия (бездействия) контролирующих органов.

Закон также предусматривает право заказчика осуществлять закупки с использованием механизма "электронного магазина" в отношении не только товаров, но и программного обеспечения.

Устанавливается возможность закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для расположенных за рубежом российских центра науки и культуры, информационно-культурного центра, дома науки и культуры. Мера распространяется и на представителя федерального органа исполнительной власти в иностранном государстве.

Кроме того, переносится срок действия положений, связанных с доработкой функционала Единой информационной системы (ЕИС) для заключения контракта по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, а также размещения в ЕИС соглашений об изменении условий контракта или о расторжении контракта.