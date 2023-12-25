В РФ ввели оборотные штрафы за нарушение требований безопасности в угледобыче

Согласно соответствующему закону, для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей, также им может грозить дисквалификация на срок до трех лет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушение требований безопасности при добыче угля, в том числе вводит оборотные штрафы. Соответствующий документ опубликован.

Новыми положениями дополнена статья 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Устанавливается наказание за нарушение обязательных требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов угля (породы и газа), а также за невыполнение дегазации, разгазирования и проветривания горных выработок, аэрогазового контроля, за отсутствие мер по противоаварийной защите в горных выработках.

Для должностных лиц штраф составит до 100 тыс. рублей. Также им может грозить дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц предусматривается штраф до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штрафы до 10 млн рублей будут взиматься с контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих шахты, если нарушение привело к аварии, в результате которой погиб один человек или пострадали два и более. Если в результате аварии погибли два человека или больше, к материнской компании будут применены оборотные штрафы "в размере от 0,01 до 0,1 совокупного размера суммы выручки" от эксплуатации шахты, но не менее 15 млн рублей.

Под контролирующим лицом организации, эксплуатирующей угольные шахты, понимается юрлицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления этой организации либо право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение требований планов и схем развития горных работ. Эта норма включается в часть 2 статьи 7.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 500 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.