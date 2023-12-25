В Ульяновске в 2024 году планируют начать выпуск лопастей для ветрогенераторов

Для этого на производстве намерены задействовать около 400 специалистов

УЛЬЯНОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Производство отечественных лопастей для ветрогенераторов будет запущено в Ульяновске в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах объединенного заседания Губернаторского совета по инвестициям и Совета по промышленной политике региона генеральный директор АО "Русатом ветролопасти" Сергей Федченко.

"Старт производства запланирован на третий квартал 2024 года, на 2 октября. <…> Выход на проектную мощность - в начале 2025 года", - сказал он.

Федченко добавил, что на производстве планируется задействовать около 400 специалистов. По его словам, объем инвестиций за период 2023-2024 годов оценивается в 1,7 млрд рублей. "Процесс инвестирования уже начался, и проект идет полным ходом", - уточнил он.

На первом этапе инвестор будет поставлять продукцию на объекты компании "Новавинд" - одного из крупнейших игроков на рынке ветроэнергетики России. Далее портфель заказчиков планируется расширить. "Планируем достигнуть уровня локализации 85% в первый год, ну и в последующем будем наращивать темпы локализации и углублять ее, достигая 100%", - добавил Федченко.

Соглашение о создании производства отечественных лопастей для ветрогенераторов было подписано с композитным дивизионом Росатома летом 2023 на полях Петербургского международного экономического форума. Датская компания Vestas в 2022 году закрыла в Ульяновской области предприятие по производству лопастей для ветрогенераторов в связи с введением санкций. Новое предприятие намерены разместить на бывших площадях иностранного завода.