В России упростили передачу долей в значимых компаниях от иностранных холдингов

Также на два года продлили возможность осуществления корпоративных прав в отношении организаций РФ для владельцев контролируемых иностранных компаний

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, оптимизирующий порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Соответствующий документ опубликован.

Речь идет об экономически значимых организациях РФ. Компания может быть включена в список таковых по мотивированному предложению профильного органа власти. Некоторые лица владели долями в таких организациях косвенно, через иностранные холдинговые компании. Новый закон уточняет порядок и условия их вступления в прямое владение этими долями.

Механизм продуман в двух вариантах: вступление в прямое владение акциями обязательно для граждан или резидентов РФ и необязательно для иных лиц.

Законом также уточняется порядок подачи соответствующих заявлений и алгоритм взаимодействия экономически значимых организаций и Росфинмониторинга.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов - один из авторов закона - напоминал, что закон направлен на реализацию поручений президента РФ по ускорению перевода в российскую юрисдикцию активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики.

Кроме того, продлена на два года возможность осуществления корпоративных прав в отношении российских организаций для владельцев контролируемых иностранных компаний. Также по решению правительственной комиссии может быть продлен на один год срок, в течение которого международная компания будет иметь право на завершение перерегистрации.