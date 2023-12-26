В России систему страхования вкладов расширили на счета адвокатов и профсоюзов

Теперь под действие механизма подпадают деньги на банковских счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие вклады открыты для ведения профессиональной деятельности

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующий документ опубликован.

Теперь под действие механизма подпадают деньги на банковских счетах адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие вклады открыты для ведения профессиональной деятельности. Система страхования вкладов также распространена на счета средних предприятий, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Ранее она действовала для малых и микропредприятий.

Закон делает систему страхования вкладов доступной и для некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме того, закон предусматривает выплату страхового возмещения по вкладам физических лиц без учета встречных требований к ним, уменьшение задолженности человека перед банком по договорам кредита за счет одновременного уменьшения его требований на ту же сумму к банку по договорам вклада. Уточняются обязанности банков по ведению ежедневного учета обязательств, необходимых для определения размера возмещения по вкладам. Также уточняются правила определения расчетной базы для исчисления страховых взносов.

Выплаты по вкладам

Законом уточняется порядок выплаты возмещения по вкладам (счетам). Прежде всего считаются удовлетворенными требования вкладчика к банку, связанные с выплатой суммы вклада, затем - связанные с выплатой процентов на сумму вклада, начисленных на дату наступления страхового случая.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" вносится аналогичное дополнение, согласно которому в ходе расчетов с кредиторами прежде всего считаются погашенными требования кредитора по основной сумме задолженности, затем - по процентам.

Совет директоров госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" наделяется полномочиями по утверждению общих принципов и подходов к организации и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также по принятию решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Кроме того, предусматривается, что страхованию не подлежат деньги на банковских счетах (вкладах) физических лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.