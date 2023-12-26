Орешкин заявил, что через 10 лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, и фактически перестанут быть европейскими автомобилями, считает помощник президента России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через 10 лет. Такое мнение в интервью изданию "Эксперт" выразил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай", - сказал он.

Иными словами, по мнению Орешкина, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями.

"Потому что европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад", - отметил помощник президента России.

По данным китайской таможни, с января по октябрь Китай экспортировал в Россию легковых пассажирских автомобилей на $9,4 млрд. Для КНР Россия - крупнейший автомобильный рынок. Второй крупнейший рынок для Китая - Бельгия ($5,2 млрд с января по октябрь), третий - Великобритания ($4,8 млрд).