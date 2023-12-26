В "Мегафоне" заявили, что при перезагрузке iPhone не происходит списание денег

Как пояснили в пресс-службе компании, платные SMS в страну производителя отправляются только в случае повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Списание денежных средств со счета абонента и отправка платного SMS в страну-производитель не происходит при перезагрузке смартфона Apple и при обновлении iOS. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора "Мегафон".

Ранее в некоторыех Telegram-каналах стала распространяться информация, что iPhone снимает с россиян по 10 рублей за каждую перезагрузку телефона. В посте прикреплена переписка с оператором центра поддержки клиентов "Мегафона", в которой отображена жалоба пользователя на списание денег. "При перезагрузке и обновлении iOS служебные SMS не отправляются, а значит деньги не списываются", - рассказали в "Мегафоне".

Однако, как пояснили в пресс-службе, при смене номера и повторной регистрации в сервисах FaceTime и iMessage на устройствах Apple происходит автоматическая отправка платного SMS в страну производителя для корректной работы приложений. "Отключить отправку платных SMS можно в настройках смартфона: "Настройки", "FaceTime", далее передвинуть ползунок влево, чтобы отключить функцию. То же самое сделать в iMessage. Но стоит отметить, что в таком случае сервисы Apple работать не будут", - добавили в пресс-службе.