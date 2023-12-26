Путин подписал закон о долевом страховании жизни

Согласно документу, страхователь по договору ДСЖ является владельцем инвестиционных паев открытых или закрытых паевых инвестиционных фондов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение с 1 января 2025 года нового страхового инструмента - долевого страхования жизни (ДСЖ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот вид страхования представляет собой аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

Согласно закону, страхователь по договору ДСЖ является владельцем инвестиционных паев открытых или закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Как поясняется в сопроводительных материалах, это позволит защитить страхователя от возможного банкротства страховой организации или управляющей компании, которые наделяются правом управления этими активами. Страхователь, согласно закону, по договору ДСЖ будет являться и застрахованным лицом.

При наступлении страховых случаев выгодоприобретателю будут выплачивать страховую сумму и денежную компенсацию в связи с погашением инвестиционных паев этих инвестиционных фондов.

Кроме того, устанавливаются особенности банкротства страховой организации, которая занимается доверительным управлением паевых инвестиционных фондов, а также прекращения деятельности ПИФ, которыми управляла эта организация.