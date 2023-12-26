В ЦБТ анонсировали в 2024 году запуск пилотного проекта по биоэквайрингу

Важным направлением развития сервиса станет торговля на маркетплейсах, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ) совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Банком России продолжает закрытое тестирование оплаты в магазинах при помощи биометрии (биоэквайринга), а в 2024 году планируется запуск пилотного проекта. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

"Совместно с НСПК и Банком России продолжаем закрытое тестирование сервиса на ограниченной группе пользователей. На следующий год планируем запуск пилотного проекта и выход на целевое решение", - сказал он.

По его словам, важным направлением развития сервиса станет торговля на маркетплейсах. В настоящее время, по словам Поволоцкого, уже протестирована оплата по взгляду в Wildberries и сервисах "Яндекса". "Наше решение не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок - например, когда дети из аккаунта своих родителей приобретали товары на сотни тысяч рублей. Биоэквайринг позволит полностью исключить такой сценарий", - добавил Поволоцкий.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время под защиту государства переданы данные десятков миллионов россиян, а сам процесс импорта информации из банков завершен более чем на 80%. "Вся импортированная биометрия имеет ограниченный срок действия - два года. После этого данные автоматически будут удалены из Единой биометрической системы. Сейчас обсуждаем, как без дополнительных очных визитов дать пользователям возможность дистанционно продлевать срок действия данных", - отметил гендиректор ЦБТ.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России планирует запустить в 2023 году биоэквайринг.