Wilberries сообщил, что россияне стали реже доверять отзывам в интернете

Как говорится в результатах исследования компании и Аналитического центра НАФИ, в 2021 году о своем доверии к отзывам заявлял 81% покупателей, а в 2023 году этот показатель опустился до 72%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, доверяющих отзывам о товарах в интернете, с 2021 года снизилась на 9 п.п. - до 72%. Об этом говорится в результатах исследования Wildberries и Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на востребованность и высокое внимание к отзывам, доверие к ним со стороны покупателей падает. Если в 2021 году 81% онлайн-покупателей заявлял о доверии к мнениям других о товарах в интернете, то сегодня это на 9 п.п. меньше - 72%", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, одной из главных причин падения доверия является рост фейковых отзывов и сложность отличить их от настоящих. Участникам опроса предлагалось оценить соотношение между достоверными и сфабрикованными отзывами. Доля тех, кто считает, что их примерно поровну, за два года выросла в три раза - с 13% до 39%. Доля тех, кто считает, что фейковых отзывов столько же или даже больше, выросла на 16 п.п. - с 39% до 55%. Доля тех, кто однозначно считает, что больше настоящих, падает.

Как отметили эксперты, практически все онлайн-покупатели читают отзывы на товары в интернете: 83% делают это всегда, а 16% периодически. Два года назад внимание к оценкам было меньше. Тогда, как правило, читали отзывы перед покупкой 71% опрошенных, 20% делали это иногда. Чаще других изучают отзывы на товары в интернете люди старше 55 лет (88%) и женщины (87%). Рост внимания к чужим отзывам мотивирует людей чаще делиться мнением о собственной покупке. Доля тех, кто оценивал приобретенный в интернете товар, за два года выросла более чем вдвое - с 35% до 80%.

Другим трендом является повышение культуры в отзывах - все больше покупателей делятся позитивным мнением, а не только тем, что вызвало сильный негатив. Среди оставлявших отзывы в интернете на 10 п.п. стало больше приверженцев давать только положительные оценки и на 4 п.п. меньше отрицательные, говорится в исследовании.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2023 года. Опрошены 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов РФ, совершающих покупки в интернете. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.