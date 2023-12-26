Около половины опрошенных россиян регулярно отслеживают изменение цен на товары

Более трети респондентов исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" считают, что стоимость личной потребительской корзины за последнее время почти не поменялась

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Почти 50% опрошенных россиян рассчитывают "личную" инфляцию - регулярно сравнивают цены на товары из своей потребительской корзины с ценами в предыдущие месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"В ходе опроса выяснилось, что 45% читателей регулярно сравнивают стоимость своего привычного набора продуктов с ценами в предыдущие месяцы. 55% опрошенных не рассчитывают "личную" инфляцию, но замечают, что на покупку продуктов теперь приходится тратить ощутимую часть зарплаты", - говорится в сообщении.

Согласно материалам опроса, часть опрошенных (66%) думают, что инфляция превышает официальный показатель. 34% респондентов считают, что стоимость личной потребительской корзины за последнее время изменилась незначительно. Часть участников опроса отметили, что меняют свое потребительское поведение, чтобы экономить средства.

"Росстат регулярно пересчитывает инфляцию, однако официальные данные вызывают непрекращающиеся споры у населения. В этом нет ничего подозрительного: официальные значения отображают "среднее по палате", а потребительская корзина конкретного человека может значительно отличаться от набора популярных, по представлению Росстата, продуктов и услуг", - комментирует результаты опроса исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

Кроме этого Баджурак добавляет, что инфляция в разных регионах может разниться: например, в определенной области фермерские хозяйства развиваются активнее, поэтому из-за высокой конкуренции цены на продукты здесь будут чуть ниже. "Поэтому потребитель может рассматривать официальную инфляцию, как инструмент, который помогает ориентироваться в динамике цен, выстраивать адекватную стратегию поведения и планировать личный бюджет", - заключает он.

В опросе участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.