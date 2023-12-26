В Россельхознадзоре считают, что вывоз немаркированной икры с Камчатки надо запретить

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по ограничению объема вывоза частными лицами немаркированной красной икры с Камчатки показал свою эффективность и создал предпосылки для обсуждения возможности введения полного запрета на вывоз икры нефабричного производства. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович.

С 1 ноября 2022 года на Камчатке начался эксперимент по ограничению допустимого веса вывозимой красной икры в 10 кг для пассажиров авиарейсов. Его ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. С тех пор власти Камчатского края регистрируют сокращение объема браконьерского вылова красной рыбы в текущем году, а также сокращение объемов вывозимой икры в 3-4 раза.

"По моей оценке - механизм отличный в части результативности, но его реализация еще нуждается в доработке. Сегодня мы предлагаем с помощью изменений в законодательстве закрепить перемещение икры только в сопровождении ветеринарных документов", - сказал Зданович.

По его словам, за прошедший год с небольшим установлено всего 19 случаев нарушения ограничений на перевозку икры физическими лицами. Общее количество икры промышленного изготовления, имеющей маркировку и документы изготовителя, вывезенной жителями и гостями Камчатского полуострова с начала эксперимента, составило 37 150,2 кг. Также управление предлагает доработать существующий механизм ограничения и расширить участие других органов в контроле.

"В качестве мер модернизации действующих правил управлением в адрес Министерства рыбного хозяйства Камчатского края были направлены предложения. Суть предложенных изменений заключается в необходимости участия уполномоченных сотрудников правоохранительных органов, наряду с должностными лицами нашего управления и сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта Петропавловск-Камчатский, в мероприятиях по обеспечению соблюдения запрета. Россельхознадзор эту работу сегодня фактически осуществляет в одиночестве, и все конфликтные ситуации и затраты в человекоресурсах несет Россельхознадзор, а труд этот - колоссальный", - пояснил Зданович.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков усомнился в эффективности эксперимента по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов. По его словам, нет уверенности, что власти смогли таким образом побороть поток браконьерской икры, и эта продукция "сейчас ищет другие лазейки".