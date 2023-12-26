В Приангарье в 2024 году начнут опытную эксплуатацию золоторудного месторождения Сухой лог

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Опытно-промышленная эксплуатация золоторудного месторождения Сухой лог в Иркутской области, одного из крупнейших неосвоенных месторождений в мире, начнется в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Опытно-промышленная разработка золоторудного месторождения Сухой лог начнется в 2024 году", - говорится в сообщении по итогам встречи главы региона с вице-президентом компании "Полюс" Сергеем Журавлевым.

Проект с 1 января 2024 года получит статус регионального инвестпроекта.

По словам Журавлева, освоение месторождения позволит создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. "Проект по созданию горнодобывающего и золотоизвлекательного комплекса на базе золоторудного месторождения Сухой лог оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие не только нашего региона, но и страны в целом. Понимая всю значимость проекта, мы оказываем комплексную поддержку для его реализации", - приводятся в сообщении слова губернатора области.

Расположенное в Бодайбинском районе Иркутской области месторождение Сухой лог является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками 2020 года, запасы Сухого лога составляют 40 млн унций золота (среднее содержание в руде - 2,3 г/т), ресурсы - 67 млн унций (содержание в руде - 1,9 г/т).