Глава Татарстана сообщил, что в 2023 году товарооборот республики и КНР превысит $2 млрд

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и Татарстаном в этом году превысит $2 млрд, сообщил ТАСС глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Китай - стратегический внешнеэкономический партнер Татарстана. <...> Взаимная торговля Татарстана и Китая значительно выросла. <...> По итогам года товарооборот точно превысит $2 млрд", - сказал Минниханов. Он отметил, что по итогам первого полугодия 2023 года цифра приблизилась к $1,5 млрд, что в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года.

Из Китая в Татарстан поступают транспортные средства, оборудование, химическая и другая продукция. Татарстан экспортирует каучук, пластмассы, топливо, сельскохозяйственные и другие товары.

Особенно важно, по словам главы региона, что Татарстан активно привлекает инвестиции из этой страны. "Сегодня у нас есть много примеров успешно работающих китайских компаний. Среди них хочу отметить компанию "Хайер", которая инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей, создано 2,8 тыс. новых рабочих мест. Также мы работаем и в рамках других инвестпроектов, таких, как "Камасталь", "Midea" и других", - сказал Минниханов.

Также он отметил, что ведется работа по вопросу прямого авиасообщения с Китаем. "В свою очередь можем сказать, что наличие прямого рейса с КНР, безусловно, окажет положительный эффект для увеличения туристического потока и развития деловой активности", - считает Минниханов.