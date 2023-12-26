Япония не комментирует ситуацию вокруг проекта "Арктик СПГ - 2"

Этот вопрос имеет отношение к делам частных компаний, подчеркнула глава МИД страны Ёко Камикава

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Токио не комментирует ситуацию вокруг проекта "Арктик СПГ - 2" и заморозку участия в нем иностранных инвесторов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МИД Ёко Камикава.

"Мы осведомлены об этой ситуации и хотели бы сказать, что этот вопрос имеет отношение к делам частных компаний. В связи с этим я хотела бы воздержаться от каких-либо комментариев от лица правительства. В любом случае, японское правительство отреагирует соответствующим образом, чтобы стабильное энергоснабжение страны не было поставлено под угрозу", - сказала она.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui, а еще 75% - Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC). Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Японская сторона, сохраняющая участие в российских проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2", неоднократно подчеркивала их важность для обеспечения энергобезопасности страны. С проекта "Сахалин-2" Япония - крупнейший в мире импортер СПГ - получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что иностранные акционеры объявили форс-мажор по участию в "Арктик СПГ - 2". Это, по данным издания, может привести к тому, что проект лишится долгосрочных контрактов на вывоз газа, а "Новатэк" будет финансировать его самостоятельно.