Японские участники "Арктик СПГ - 2" не комментируют ситуацию с проектом после санкций США

Сотрудник пресс-службы торгово-инвестиционной корпорации Mitsui пояснил, что компания придерживается соглашения о соблюдении секретности

ТОКИО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские участники "Арктик СПГ - 2" отказались комментировать ситуацию вокруг этого проекта и сообщения о том, что его иностранные акционеры объявили форс-мажор по своим договорам с отказом от финансирования и от уже заключенных контрактов.

"Наша компания имеет с заинтересованными сторонами соглашение о соблюдении секретности, - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы торгово-инвестиционной корпорации Mitsui. - Поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии по интересующему вас вопросу".

Такую же позицию занял и второй японский участник "Арктик СПГ - 2" - Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC). "Вы интересуетесь конкретным содержанием проекта, - сказал представитель пресс-службы этой правительственной структуры. - Мы хотели бы сейчас воздержаться от каких-либо комментариев".

Ранее комментировать ситуацию вокруг "Арктик СПГ - 2" отказалась и глава японского МИД Ёко Камикава. На пресс-конференции в Токио она сослалась на то, что этот вопрос имеет отношение только к деятельности частного бизнеса. В то же время министр заверила, что правительство примет все меры к стабильному снабжению страны энергоресурсами.

Американские санкции

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в свой санкционный список. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что иностранные акционеры этого проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что "Арктик СПГ - 2" лишится иностранного финансирования и долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, утверждает издание. Китайские и японские компании, по этим данным, запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций.