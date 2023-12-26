Кабмин утвердил меры для стимуляции регионов перейти на дифференцированный тариф

Постановление предусматривает индексацию предельной величины перекрестного субсидирования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования - с 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как пояснили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе России, постановление предусматривает индексацию предельной величины перекрестного субсидирования. Индексация происходит в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления. Такая мера, в том числе, позволяет исключить учет в тарифах для прочих потребителей перекрестное субсидирование, формируемое за счет серого майнинга, где потребляется значительный объем электроэнергии по низким тарифам, по которым отчисление налогов не осуществляется, отметили в ведомстве.

Снижение перекрестного субсидирования в результате применения дифференцированного тарифов также частично снимет нагрузку с бизнеса и бюджетных организаций.

Дифференцированные тарифы для населения будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. Таким ценам антимонопольная служба уделяет пристальное внимание и отменяет решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов.

Изменения, вносимые постановлением, будут применяться к тарифным решениям с 1 января 2024 года. Однако тарифы на электроэнергию с этой даты не изменятся - уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля, сообщали ранее в антимонопольном ведомстве. ФАС будет проводить мониторинг на предмет превышения перекрестного субсидирования в регионах. Субъектам РФ, в которых не установлены дифференцированные тарифы и превышена предельная величина перекрестного субсидирования, службой будет направлен отчет о наблюдении с целью приведения решений в соответствие с законодательством, отметили в ведомстве.

Так, регионы, в которых темпы изменения тарифов на электроэнергию для населения, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития, не обеспечивают соблюдение предельного уровня перекрестного субсидирования, имеют право - не обязанность - использовать механизм дифференцированных тарифов, отметили в ФАС. Прежде чем установить диапазоны объемов потребления электроэнергии, региональные органы власти рассчитывают ее потребление населением, после чего в нормативных правовых актах они устанавливают такие, которые позволяют населению удовлетворять все потребности без превышения установленных диапазонов.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что дифференцированные тарифы применяются уже в семи регионах. Жалоб от граждан в ФАС не поступало, проведенные контрольно-надзорные мероприятия также не выявили нарушений. Диапазоны потребления электроэнергии установлены на необходимом уровне для удовлетворения потребностей домохозяйств и не повлекли дополнительных расходов граждан, подчеркнули в ФАС.

Позиция Минэнерго

В ноябре замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщал ТАСС, что изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях, и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону. Он отмечал, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.

О дифференциации тарифов

Правительство РФ в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно постановлению, уполномоченные органы субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию. При этом допускается дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления. Наряду с этим субъект РФ получает право определять разные тарифы для определенных категорий потребителей.