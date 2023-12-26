26 декабря, 05:48

Кабмин продлил до конца 2025 года запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Артем Коротаев/ ТАСС
© Артем Коротаев/ ТАСС

Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина.

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"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". 

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