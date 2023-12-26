В РФ атомная отрасль перешла на отечественную систему электронного документооборота

По словам управляющего партнера группы компаний "АТ-консалтинг" Сергея Шилова, несмотря на огромный объем данных, процесс миграции на новую платформу и СУБД прошел незаметно для пользователей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила переход на полностью импортозамещенную систему электронного документооборота. Об этом ТАСС сообщили в компании "АТ-консалтинг" (АТК, предприятие Росатома).

В рамках реализации задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета Росатом перевел единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО) с иностранных продуктов на российское программное обеспечение - отечественную платформу "Атом. Контент", разработанную в госкорпорации, и систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, рассказали в АТК. На импортонезависимую ЕОСДО перешли все предприятия атомной отрасли России - более 330. В рамках проекта реализован перевод серверной инфраструктуры, обеспечено интеграционное взаимодействие со смежными системами, а также выполнено несколько оптимизационных задач, которые позволили сохранить целевые показатели производительности. По словам управляющего партнера группы компаний "АТ-консалтинг" Сергея Шилова, несмотря на огромный объем данных, процесс миграции на новую платформу и СУБД прошел незаметно для пользователей. В настоящее время в системе выполняется более 30 тыс. поручений ежедневно.

"Пользователями ЕОСДО являются более 110 тыс. работников предприятий атомной отрасли. Поэтому важность реализованного обновления системы невозможно переоценить. Мы обеспечили импортонезависимость электронного документооборота в Росатоме, при этом новое решение имеет высокие показатели в части функциональности и масштабируемости, а также позволяет тиражировать проектный опыт внутри отрасли и на внешнем рынке", - приводятся в сообщении слова директора по информационной инфраструктуре Росатома Евгения Абакумова.