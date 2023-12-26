Кабмин возместит около 3 млрд рублей Магаданской области за строительство спорткомплекса

Спорткомплекс общей площадью около 20 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию 16 октября

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца 2023 года направит Магаданской области около 3 млрд рублей в качестве возмещения за строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" в административном центре региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, спорткомплекс общей площадью около 20 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию 16 октября. Спустя три дня в ходе XI Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии его открытия.

Ранее, в марте, глава государства обращал внимание кабмина на необходимость финансирования завершающего этапа строительства спорткомплекса. Вопрос о возмещении средств региону был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 22 декабря.

Работа по возведению комплекса "Президентский" велась в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

В состав спортивно-оздоровительного комплекса входят четыре блока - административный корпус, ледовая арена, корпус для занятия водными видами спорта с пятью бассейнами, а также универсальный спортивный зал.